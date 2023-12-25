Снегопад на три дня и дождь ожидаются в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней: почти всю неделю в городе будут идти осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 декабря в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 8 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

26 декабря ожидается снегопад. Температура составит около плюс 3 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра достигнет 5,2 м/с.

27 декабря в южной столице прогнозируют дождь. Средняя температура – плюс 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 5 градусов, а ночью – опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

28 декабря в Алматы синоптики вновь обещают снегопад. Температура в среднем – плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

29 декабря вновь ожидается снегопад. Среднесуточная температура – плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, ночью же похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

30 декабря снова обещают снегопад. Температура в среднем остановится на отметке минус 1 градус. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 4,2 м/с.

31 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,0 м/с.