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Дожди, снегопад и +19 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе

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Девушка несет елку
Девушка с елкой. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней: в мегаполисе обещают и дожди, и снег, и тепло до +19 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 декабря в Шымкенте будет облачно, без осадков. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

26 декабря ожидается дождь. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 13 градусов, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

27 декабря снова обещают дождь. Средняя температура – плюс 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью – опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 11,7 м/с.

28 декабря в Шымкенте осадков не ожидается. Температура в среднем – плюс 8 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 13 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,9 м/с.

29 декабря в третьем мегаполисе обещают снег. Среднесуточная температура – плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 10,4 м/с.

30 декабря синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, минимальная – минус 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 5,2 м/с.

31 декабря, по прогнозам синоптиков, также ожидается ясная погода. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 6 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052361-dozhdi-snegopad-i-19-gradusov-tepla-obeschayut-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди, снегопад и +19 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе
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