Потепление ожидается в ряде регионов Казахстана на праздники

С 15 по 20 декабря по Казахстану будет наблюдаться постепенное повышение температур. Однако морозная погода в ряде регионов сохранится, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период с 15 по 20 декабря в Западно-Казахстанской и Атырауской областях ожидается колебание температур в ночное время от 7-15 до 4-9 мороза, днем – от 3-8 до 0-5 градусов мороза. Ближе к 20 декабря прогнозируется небольшое повышение до -2...+3 градусов.

В Мангистауской области в эти дни, по прогнозам синоптиков, ночью температура будет варьироваться от 7-12 до -5 градусов, днем – от 0...-8 до +1...+6 градусов. Что касается Актюбинской области, здесь ожидаются следующие показатели температуры: ночью – от 12-23 до 5-15 мороза, днем – от 7-15 до -5 градусов.

В Костанайской области в праздничные дни температура будет постепенно повышаться. Максимально она опустится ночью до -25 градусов, поднимется до -7 градусов. В дневное время – от 7-17 до 0-8 мороза.

С 15 по 20 декабря в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях прогнозируют постепенное повышение температур воздуха ночью от 17-27 до 0-8 мороза, днем – от 10-17 до 0-5 мороза.

В области Ұлытау и Карагандинской области показатели температуры воздуха в ночное время будут варьироваться от 15-25 до 5-15 мороза, днем – от 5-15 мороза до -3...+2 градусов.

С 15 по 17 декабря в области Абай и ВКО температура воздуха ночью составит 28-39 мороза, днем – 17-25 мороза. С 18 декабря в регионах будет наблюдаться постепенное потепление ночью от 17-25 до 2-10 ниже нуля, днем – от 10-18 до 0...-7 градусов.

В Кызылординской области ночью будет от 7-15 до 0-5 мороза, днем – от 2-10 мороза до 0-5 градусов тепла, в Туркестанской: ночью – от 3-18 до 0-8 мороза, днем – от 1-6 тепла.

Постепенно температура воздуха будет повышаться в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу в ночное время до -15...-20 градусов.

Согласно прогнозу погоды на декабрь, в течение месяца на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: в северной половине прогнозируется снег, временами сильный и с метелью. В южных регионах осадки – дождь с переходом в снег.

В целом по Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с.