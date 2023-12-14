Трасса Бишкек – Алматы временно закрыта из-за непогоды

Из-за сильной метели и ограниченной видимости приостановлено движение транспорта по трассе Бишкек – Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ КР.

Как сообщили в ведомстве, пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы функционируют в штатном режиме.

"Однако, в связи с ухудшением погодных условий на территории Казахстана – сильной метели и ограниченной видимости в Жамбылской области временно приостановлено движение транспортных средств по международной трассе Бишкек – Алматы", – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства рекомендуют водителям быть готовыми к продолжительным стоянкам на различных участках дороги и запастись предметами первой необходимости (продуктами питания, теплыми вещами, водой и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

"Кроме того, после возобновления движения возможен большой поток транспортных средств из Казахстана в Кыргызстан", – добавили в Погранслужбе.

Напомним, вчера из-за сильных морозов и непогоды в пяти областях Казахстана на республиканских трассах застряли порядка 400 единиц авто.

Позже в связи с неблагоприятными условиями в Туркестанской и Жамбылской областях Минтранспорта РК развернуло оперативный штаб.

Также в лютый мороз трое водителей замерзали без топлива на трассе в Жамбылской области. Участковый инспектор не только привез им дизель, но и накормил ужином у себя дома.

Между тем, согласно прогнозу погоды на декабрь, в течение месяца на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: в северной половине прогнозируется снег, временами сильный и с метелью. В южных регионах осадки – дождь с переходом в снег. В целом по Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с.