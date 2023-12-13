Почти тысячи домов остались без тепла в Жамбылской области

Сегодня ночью авария произошла на газопроводе в Жамбылской области, без тепла остались почти тысячи домов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

По информации акимата, авария произошла накануне, 12 декабря, около 21:00. Из строя вышел магистральный газопровод в Жамбылском районе, обеспечивающий газом население Кызылкайнарского, Гродековского, Полаткосшинского сельских округов. Это 980 домов пяти населенных пунктов.

По данным акимата, глава региона Ербол Карашукеев выехал на место аварии и проинспектировал ход восстановления магистрального газопровода в селе Гродеково Жамбылского района. Он также посетил школу, детский сад, врачебную амбулаторию, где накануне отключали тепло, и проверил работу систем отопления.

"Для ликвидации последствий и выяснения причин по поручению акима области создан специальный штаб, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Для поддержания температурного режима на 8 социальных объектах на данный момент используются бензиновые насосы", - сообщили в акимате.

На месте происшествия постоянно находится также заместитель акима области Канатбек Мадибек. По его информации, начатые вчера ночью ремонтные работы завершены, сейчас проводится работа по подаче газа.

Аким области Карашукеев, в связи с произошедшим, поручил обеспечить строгий контроль за качеством выполненных работ и держать ситуацию на постоянном контроле, а также провести разъяснительную работу среди населения.

Напомним, ранее мы рассказывали о крупной аварии на Экибастузской ТЭЦ, где в ночь на 10 декабря было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Позже с заявлением выступил аким Павлодарской области Асаин Байханов, который сообщил о том, что повреждение не повлияет на остановку теплоснабжения в городе.

10 декабря мы также писали о том, что в ряде других городов Казахстана произошли крупные коммунальные аварии. В частности, в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, а в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Ситуацию с теплоснабжением в стране также комментировали в Минэнерго.