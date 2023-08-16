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Людей эвакуировали из торгового центра в Алматы после сообщения о минировании

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Полицейская машина
Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о том, что один из торговых центров в Алматы заминировали. В городском департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ прокомментировали происходящее.

"В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в настоящее время выезд экстренных и оперативных служб города осуществлен к указанному торговому дому, где произведена эвакуация посетителей и персонала.

В настоящее время саперными подразделениями проверяется здание торгового дома.

Всех жителей и гостей города просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы.

Напомним, что мы неоднократно писали о случаях, когда казахстанцы ложно сообщали о минировании зданий.

Например, в начале декабря в полицию Экибастуза поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании акимата города. Взрывных устройств не нашли, а подозреваемый был задержан.

Позже нетрезвый мужчина сообщил о минировании ТЭЦ в Сатпаеве. В конце декабря в центре Алматы экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о возможном минировании школы. В апреле повторилась такая же ситуация – в полицию поступило сообщение о взрывных устройствах в нескольких школах города. Информация оказалась ложной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032730-lyudey-evakuirovali-iz-torgovogo-tsentra-v-almaty-posle-soobscheniya-o-minirovanii/

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