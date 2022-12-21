Пьяный мужчина сообщил о минировании ТЭЦ в Сатпаеве

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела полиции Сатпаева 20 декабря в 15:00 от неизвестного лица поступило сообщение о якобы готовящемся взрыве теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Полицейские, прибывшие на территорию ТЭЦ, задержали 27-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он дал признательные показания.

Сообщается, что, по результатам обследования территории ТЭЦ, взрывное устройство не было обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (до 15,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Привлечению к уголовной ответственности за это преступление также подлежат лица, достигшие возраста 14 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002498-pyanyy-muzhchina-soobschil-o-minirovanii-tets-v-satpaeve/