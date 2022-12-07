Здание акимата Экибастуза оцепили из-за сообщения о минировании

Подозреваемый. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

6 декабря в полицию Экибастуза поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании акимата города. Взрывных устройств обнаружено не было, а подозреваемого в ложном сообщении о минировании задержали, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

Сообщение о бомбе в здании акимата Экибастуза поступило в полицию 6 декабря в 20:30.

На место происшествия незамедлительно направили все службы. Сотрудники следственно-оперативной группы провели в здании обследование.

"На момент проверки в здании находилось три работника, произведена эвакуация. Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании не обнаружено", — сообщил начальник Управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

Полицейские задержали подозреваемого – жителя Экибастуза, – который сознался в содеянном. Отмечается, что в 2019 году его уже осуждали за совершение аналогичного преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Это преступление наказывается штрафом в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей (МРП) (15,3 млн тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в МВД напомнили, что уголовной ответственности за данное преступление также подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. А если ребенок не достиг этого возраста, к административной ответственности с наложением штрафа за непринятие мер по воспитанию привлекаются его родители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000437-zdanie-akimata-ekibastuza-otsepili-iz-za-soobscheniya-o-minirovanii/