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На плотине Талгар размыло дамбу. Из-за этого пришлось эвакуировать около 150 человек

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Ситуация на плотине Талгар
Ситуация на плотине Талгар. Кадр из видео: instagram.com/kazselezashita

Сегодня ночью на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв земляной дамбы из-за селевого паводка. Эвакуировали около 150 человек, сообщается в Instagram-профиле "Казселезащиты".

Из-за селевого паводка в 00:30 22 июля на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы.

"В результате чего образовалась промоина длиной 5,5 м, шириной 3 м, глубиной 1,2 м, объемом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала.

В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме. Филиалом на опасных участках реки Талгар выставлены мобильные посты наблюдения из числа специалистов областного ЧС", – говорится в публикации.

Кроме того, была проведена эвакуация отдыхающих из зоны селевого риска – примерно 150 человек.

По последним данным "Казселезащиты", бревноуловитель на реке Талгар восстановлен. Угрозы населению не было. К слову, бревноуловитель расположен выше плотины Талгар на расстоянии 350 м.

Его основная функция – задержание бревен, корней и стволов деревьев, веток и другого плавающего мусора.

Отмечается, что до начала опасного периода подразделения ГУ "Казселезащита" перевели на усиленный режим работы, работает оперативный штаб. Максимальный расход воды составил – 37,8 кубометров в секунду, мутность – 4 балла.

Напомним, что в пятницу из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня реки Талгар. Отдыхающих выше гидротехнического сооружения эвакуировали.

По информации на сайте "Электронного правительства", признаками селевой опасности являются:

  • продолжительные или интенсивные ливневые дожди в горной местности;
  • резкое и продолжительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек;
  • резкое падение или повышение уровня воды в реке, увеличение мутности воды.

Сель можно распознать по характерному грохоту, как от приближающегося на большой скорости поезда.

При посещении русел селеопасных рек следует придерживаться следующих правил:

  • покиньте селеопасное русло, если в верховьях наблюдается интенсивный ливень;
  • не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках и под ними;
  • не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов – сель может спровоцировать обвал или камнепад;
  • при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам;
  • не подходите к движущемуся селевому потоку ближе, чем на 50-70 метров;
  • не спускайтесь в селевое русло после прохождения селевого вала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029726-na-plotine-talgar-razmylo-dambu-iz-za-etogo-prishlos-evakuirovat-okolo-150-chelovek/

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