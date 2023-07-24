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"Угрозы нет": размытую дамбу близ Талгара восстановили (фото)

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Дамба на реке Талгар
Дамба на реке Талгар. Фото: instagram.com/kazselezashita

В Алматинской области в течение суток восстановили размытую земляную дамбу. Угрозы населенным пунктам больше нет, сообщается на официальном сайте Министерства по ЧС РК.

Отмечается, что с места размытия дамбы было вывезено 7 "КамАЗов" стволов деревьев и 15 "КамАЗов" наносов.

Как пояснили в МЧС, плотина Талгар расположена в 5 км от одноименного города. Бревноуловитель расположен выше плотины на 350 метров. Длина бревноуловителя – 5,5 метра, ширина – 5,5-6,0 метров.

"С верхнего бьефа дамба укреплена валунами. Основная функция бревноуловителя – задержание бревен, корней и стволов деревьев, веток и другого плавающего мусора", - говорится в сообщении.

В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме, добавили в МЧС.

Между тем "Казселезащита" в своем Instagram-аккаунте поделилась фотографиями с места ЧП.

Напомним, что в пятницу, 21 июля, из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня реки Талгар. Отдыхающих выше гидротехнического сооружения эвакуировали.

А в ночь на воскресенье, 23 июля, на бревноуловителе плотины Талгар из-за селевого паводка размыло земляную дамбу. Сообщалось, что на дамбе образовалась промоина длиной 5,5 метра, шириной 3 метра и глубиной 1,2 метра. Проживающих поблизости жителей эвакуировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029744-ugrozy-net-razmytuyu-dambu-bliz-talgara-vosstanovili-foto/

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