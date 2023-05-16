Погорельцы в Петропавловске не покидают пепелище, боясь, что не смогут доказать потери

Последствия пожара. Кадр из видео: КТК

Пострадавшие от пожара люди дежурят на пепелище в Петропавловске - они сторожат остатки сгоревшего имущества, боясь, что не смогут доказать потери, передает сайт телеканала КТК.

Уже больше недели прошло после пожара в микрорайоне Береке - огонь уничтожил 11 домов.

Пострадавшие от пожара до сих пор боятся покидать пепелище, так как беспокоятся, что не смогут доказать свои потери.

Как отметили корреспонденты, масла в огонь подливают визиты тяжелой техники. Местные жители прогоняют ее - очередной приезд автогрейдеров, трактора и самосвала люди отражали массовым скандалом.

По словам журналистов, рабочие удалились, как только их стали снимать камеры.

"Приехала техника, приехали трактора, приехали застройщики, как они сказали, и начали счищать территорию наших домов. Очень долго с нами ругались, сказали, что это территория, давно они выиграли уже тендер, что здесь будет построена школа, и им уже нужно начинать работы. На каком это основании происходит? Потому что никаких документов отказа от этой земли мы не подписывали", - возмутилась местная жительница Татьяна Волкова.

Успокаивать народ прибыл лично аким города Руслан Анбаев.

"На данном участке, где произошло данное происшествие, строительство школы не предусмотрено. Трактора – мы данный вопрос выясним. К нам обращались перевозчики компании, которые занимаются перевозкой пассажиров, они просили, чтоб в данном месте сделали подсыпку после пожара, так как работала специализированная техника, дорожное полотно маленько пришло в негодность. Это делалось только для этого", - заявил градоначальник.

Открытым остается вопрос о том, как будут выплачивать компенсацию и сколько получат люди.

Пострадавшие признались, что уже запутались в обещаниях чиновников - сначала собирались давать равноценное по площади жилье, потом намекнули на компенсации.

"Говорят, что будет оценка. Раз оценка, тогда, получается, нам выплатят какую-то компенсацию в денежном эквиваленте. Сначала говорили, что по документам. Переживаем за то, что нам могут выплатить просто там ну энную сумму денег, которую нам просто даже элементарно ни на жилье, ни на строительство, ни на что не хватит. Сейчас они скажут: дома были ветхие, земля плохая, грунт плохой", - заявила Татьяна Шишигина.

Ситуацию прокомментировал специалист-оценщик.

"Раз нет дома, прямой оценки не получается. Здесь получится оценка косвенным методом. С имеющихся или бывших ранее на этом участке проданных домостроений, исходя из этого, из состояния этого дома, из площади, из того, из какого материала дом был построен, будем выводить среднюю стоимость", - пояснил оценщик Малик Фасхутдинов.

Как отметили корреспонденты, то, что сгорело в самих домах, тоже обещают компенсировать.

Мебель, бытовую технику, ценные вещи будут оценивать по рыночным ценам на аналогичные б/у товары, пообещали специалисты. Тем не менее жильцам придется доказать, что телевизор или холодильник в доме был.

Власти уверяют, что к людской беде подойдут по-человечески, и обещают никого не обидеть.

"В случае недостаточности определенных средств на компенсацию на возмещение данного имущества, соответственно, будут привлекаться спонсорские средства. К нам уже обратились ряд компаний, которые уже готовы оказать содействие. Ущемлять человека и ставить его, скажем так, в невыгодные для него условия никто не будет", - заявил аким Петропавловска Руслан Анбаев.

Однако точные сроки выплаты компенсаций пока неизвестны.

Для того чтобы выплатить деньги погорельцам как можно быстрее, в Петропавловске даже ввели режим ЧС. Руководство города уверяет, что он продлится несколько месяцев и этого хватит, чтобы решить проблемы с выдачей средств.

Источник: КТК.

Крупный пожар в Петропавловске

7 мая в Петропавловске произошло возгорание камыша на открытой местности.

В результате огонь распространился на близлежащие дома. Была проведена эвакуация. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Полностью потушить огонь удалось только ночью 8 мая.

Позже стало известно, что огонь уничтожил около десятка домов. Погибли скот и домашние животные.

По словам главы города, во временное жилье заселили 7 семей. Их обеспечили всем необходимым: это средства личной гигиены, бытовая химия и продукты питания.

Семьи, оставшиеся без домов в результате пожара, рассказали, что в жаркий день камыш, который рос совсем рядом с жилым сектором, превратился в пылающий костер. А порывы ветра, которые достигали 25 м/с, только усилили пламя.

В Петропавловске 11 мая объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. В акимате города пояснили, что такая мера позволит возместить ущерб пострадавшим в рамках законодательства РК в сжатые сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020676-ne-smogut-dokazat-svoi-poteri-pogoreltsy-v-petropavlovske-boyatsya-pokidat-pepelische/