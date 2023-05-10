Огонь уничтожил девять домов в Петропавловске: жилье еще ищут для четырех семей

Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Власти Петропавловска ищут временное жилье для пострадавших от крупного пожара, который произошел 7 мая в городе. Об этом сообщил аким Руслан Анбаев на своей официальной странице в Instagram.

"Как вы знаете, 7 мая на открытой площади по улице Сенной загорелся камыш. В результате крупного пожара огнем уничтожено 9 жилых частных домов, еще 2 дома частично повреждены. За два дня во временное жилье мы заселили 7 семей. Их обеспечили всем необходимым Это средства личной гигиены, бытовая химия и продукты питания", – написал глава города.

По его словам, для оставшихся четырех семей квартиры сейчас подбираются.

"Пытаемся найти жилье, которое удобно для них в расположении. Учитываем места учебы детей, состав семьи. За аренду предоставленных квартир вызвались оплатить спонсоры", – добавил он.

Аким Петропавловска сообщил, что горожане, предприниматели и волонтеры приносят гуманитарную помощь в пункт сбора, который открыли 8 мая в доме культуры.

"Выражаю благодарность всем, кто протягивает руку помощи пострадавшим в такой сложный для них период. Мы не оставим никого с этой проблемой один на один", – подчеркнул Руслан Анбаев.

Напомним, что 7 мая в Петропавловске произошло возгорание камыша на открытой местности. В результате огонь распространился на близлежащие дома.

Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Полностью потушить огонь удалось только ночью 8 мая.

В ДЧС СКО отметили, что причина возгорания в "вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов".

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма важно вызвать пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020013-ogon-unichtozhil-devyat-domov-v-petropavlovske-zhile-esche-ischut-dlya-chetyreh-semey/