Режим ЧС введен в Петропавловске

Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Петропавловске 11 мая объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Об этом сообщается на сайте акимата города.

"Это позволит возместить ущерб пострадавшим в рамках законодательства РК в сжатые сроки", – говорится в сообщении акимата города.

В ведомстве напомнили, что материальный ущерб будет возмещен после оценки независимых экспертов.

Напомним, 7 мая в Петропавловске произошло возгорание камыша на открытой местности. Огонь быстро распространился на жилые постройки, в результате девять домов сгорели полностью, еще два были повреждены.

Из-за труднодоступной местности полностью потушить пожар удалось только ночью 8 мая.

В ДЧС региона сообщали, что причина возгорания в "вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов".

Позже в акимате города заявили, что семь семей, пострадавших в результате пожара, разместили во временном жилье, еще для четырех акимат подбирал варианты. Глава города заверил, что погорельцев обеспечили всем необходимым: это средства личной гигиены, бытовая химия и продукты питания.

К слову, сами пострадавшие винят в ЧП спасателей и чиновников. Как рассказали местные жители, в жаркий день камыш, который рос совсем рядом с жилым сектором, превратился в пылающий костер. А порывы ветра, которые достигали 25 м/с, только усилили пламя. В итоге за несколько минут пострадавшие остались без крыши над головой, скота и домашних животных.

Пострадавшие уверяют, что пожарные приехали на место ЧП без воды, а потом начали набирать ее в колодцах. В ДЧС на это заявили, что эта часть города безводная, из трех расположенных здесь пожарных гидрантов в тот день лишь в одном было нормальное давление.

Между тем вчера в акимате Петропавловска заявили, в случае введения режима ЧС местного масштаба из бюджета смогут выделить деньги на работу специалистов-оценщиков. От них и будет зависеть сумма компенсации для погорельцев.

Однако уже известно, что пострадавшим выделят материальную помощь от государства в размере 100 МРП – это 345 тысяч тенге. Но чтобы получить выплату, людям нужно сначала восстановить документы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020130-rezhim-chs-vveden-v-petropavlovske/