"Пожарные приехали без воды": погорельцы в СКО винят в ЧП чиновников и спасателей (видео)

Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Пожар в Петропавловске уничтожил 11 домов. Скот и домашние животные погибли. Власти города хотят ввести режим ЧС. При этом пострадавшие винят в беде чиновников и спасателей, передает сайт телеканала КТК.

Семьи, оставшиеся без домов в результате пожара, рассказали корреспондентам телеканала, что в жаркий день камыш, который рос совсем рядом с жилым сектором, превратился в пылающий костер. А порывы ветра, которые достигали 25 м/с, только усилили пламя. В итоге за несколько минут пострадавшие остались без крыши над головой, скота и домашних животных.

"Жили, не тужили, радовались, собирались дружно – остались просто на улице. Голыми! Без обуви, без одежды, без документов! Люди без скотины, без ничего! Все нажитое пропало. Это все произошло из-за того, что было трудно прокопать траншею, чтобы от камыша нас отгородить. Просили подогнать трактор, выкопать траншею", – рассказывают пострадавшие.

По словам чиновников и спасателей, они сделали все возможное. С места происшествия эвакуировали 40 человек. Нуждающихся разместили в кризисном центре, открытом в ближайшей школе. К бою с огнем были привлечены 28 единиц техники и 137 спасателей. Тем временем погорельцы, как говорится в сюжете, уверяют, что помощь к ним пришла слишком поздно.

"Пожарные приехали сюда без воды. Они потом увидели пожар. Когда начало вот это все перекидываться, они начали здесь в колодцах или где-то набирать воду и потом только это все тушить", – рассказала местная жительница Салтанат Садыкова.

Как сообщил заместитель начальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС СКО Николай Белоусов, дома на месте пожара сгорели за 5-10 минут.

"Дома действительно ветхие, они горели, как спички. Буквально в течение 5-10 минут эти дома сгорали, и огонь перекидывался на соседние дома.

Район сенной базы – он безводный, там буквально находятся всего три пожарных гидранта, из которых всего лишь в одном было нормальное давление", – сказал он.

Корреспонденты телеканала отмечают, что без крова остались 11 семей, практически в каждой есть дети школьного возраста. Пострадавших пока стараются расселить по съемным квартирам, за аренду которых, по словам чиновников, платят спонсоры. Однако такие условия устраивают не всех погорельцев.

"На данный момент семь семей заселены в съемное жилье. Сейчас четыре семьи – они не соглашаются на те варианты, которые мы предлагаем.

Стоимость арендного жилья мы определили по среднерыночной стоимости. У нас в городе на данный момент жилье, которое хотят пострадавшие семьи, оно превышает намного этот порог, поэтому сейчас ищем другие варианты", – сообщила пресс-секретарь акимата Петропавловска Эльмира Садвокасова.

Между тем ущерб, нанесенный пожаром, еще предстоит установить.

Как объяснили в местном акимате, в случае введения режима ЧС местного масштаба из бюджета смогут выделить деньги на работу специалистов-оценщиков. От них и будет зависеть сумма компенсации для погорельцев.

При этом уже известно, что пострадавшим выделят материальную помощь от государства в размере 100 МРП – это 345 тысяч тенге. Это касается только владельцев сгоревших домов. Но чтобы получить выплату, людям нужно сначала восстановить уничтоженные в огне документы.

Источник: КТК

Напомним, 7 мая в Петропавловске произошло возгорание камыша на открытой местности. В результате огонь распространился на близлежащие дома.

Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Полностью потушить огонь удалось только ночью 8 мая.

В ДЧС СКО отметили, что причина возгорания в "вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов".

Позже стало известно, что огонь уничтожил девять домов, еще два дома были частично повреждены. По словам главы города, во временное жилье заселили 7 семей. Их обеспечили всем необходимым: это средства личной гигиены, бытовая химия и продукты питания.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма важно вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020029-pozharnye-priehali-bez-vody-postradavshie-ot-pozhara-semi-vinyat-v-chp-chinovnikov-i-spasateley/