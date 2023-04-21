Туши мертвых фламинго нашли близ села в Мангистауской области

Фламинго. Иллюстративное фото: pexels.com

Причиной гибели нескольких фламинго в Мангистауской области могло быть их столкновение с линиями высоковольтных электропередач, сообщается на сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором говорится о гибели четырех фламинго у села Сам Бейнеуского района Мангистауской области.

"Для выяснения причин гибели птиц на место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира", – говорится в сообщении комитета.

В комитете отметили, что территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц.

В последнее время в этой местности, как сообщается, зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала до 15-20 м/с, произошла пыльная буря).

"По предварительным данным, причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтных электропередач. Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели", – рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

К слову, в Казахстане розовый фламинго занесен в Красную книгу, сообщается на республиканском туристском портале "Visit Kazakhstan".

Фламинго – от латинского "Flame" означает "пламя". Одно из мест в Казахстане, где можно встретить этих птиц – Коргалжынский заповедник, расположенный в Тенгиз-Коргалжынской впадине. Заповедник занимает площадь в 259,9 тыс. га, из которой 198 тыс. – акватории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017767-tushi-mertvyh-flamingo-nashli-bliz-sela-v-mangistauskoy-oblasti/