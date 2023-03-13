Подвалы жилых домов в Уральске затопило талой водой

Подвалы домов затопило в Уральске. Фото: mgorod.kz

Жители одной из уральских многоэтажек сообщили, что подвал их дома и нескольких других затапливает талыми водами из переполненного канала, передает портал "Мой город".

Отмечается, что в редакцию издания обратились жители дома по улице Монкеулы, 97/4. Они сообщили, что подвал их дома топит талыми водами из переполненного канала, который расположен вдоль Саратовской трассы.

По словам жильцов, это не единственная многоэтажка, до которой добралась вода. Как выяснили корреспонденты, вода уже окружила многие дома этого микрорайона. Сейчас на месте работают сотрудники ДЧС ЗКО, которые мотопомпами отводят воду.

Подвалы домов затопило в Уральске. Фото: mgorod.kz

По информации начальника управления ЧС Уральска Амангельды Ешмуханова, из-за большого промерзания грунта в 1,5 метра в этом году, талая вода остается на поверхности земли.

"В Зачаганске имеется система водоотведения вдоль Саратовской трассы. Канал переполнился. Сейчас устанавливаем мощные мотопомпы для перекачки и пропуска талой воды в Анискино озеро. Вода разливается с канала и дошла до многоэтажек", – объяснил он.

При этом напомним, что в одном из районов Западно-Казахстанской области из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба.

Подвалы домов затопило в Уральске. Фото: mgorod.kz

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012590-podvaly-zhilyh-domov-v-uralske-zatopilo-taloy-vodoy-foto-video/