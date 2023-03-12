Участок дороги вскрыли для борьбы с паводком в Атырауской области

Вскрытый участок дороги. Кадр из видео: instagram.com/mgorod.kz

В Атырауской области для обеспечения безопасности населенного пункта от паводковых вод был вскопан участок дороги Миялы – Жангелдин, передает портал "Мой город".

По информации Региональной службы коммуникаций, в последние дни наблюдается большое поступление паводковых вод реки Ойыл из Актюбинской области. Это может привести к подтоплению села Миялы Кызылкогинского района.

В связи с этим 11 марта в 04:30 был вскрыт отрезок дороги между населенными пунктами Миялы и Жангелдин с помощью специальной техники.

"В результате уровень воды вокруг села начал снижаться, и основная масса паводковых вод ушла по руслу реки Жарыпшыккан. Таким образом, появилась возможность предотвращения подтопления населенного пункта.

Также следует уточнить, что был вскрыт тот участок дороги, где с прошлого года для таких случаев был оставлен отрезок из песчаной насыпи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех опасных участках организованно круглосуточное дежурство, уровень воды в реке Ойыл на данный момент фиксируется на отметке 2,5 метра и продолжает снижение.

Напомним, в ряде сел Атырауской области силами МЧС проводились оперативные работы по откачке талой воды. В селе Миялы из дворов двух домов, расположенных на одной из улиц, с 6 по 8 марта было откачано 10 тыс. куб. м воды.

Угрозы паводков в Казахстане

Как ранее предупреждали в МЧС, в этом году в Казахстане возможны масштабные паводки из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы.

По словам главы МЧС Юрия Ильина, в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, то есть более 127 тыс. домов.

В январе в министерстве называли регионы с высоким риском подтоплений, в числе которых была и Атырауская.

А в начале этой недели специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Как вести себя при паводке

Согласно информации на сайте ДЧС Алматинской области, паводок – это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда – таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012574-uchastok-dorogi-vskryli-dlya-borby-s-pavodkom-v-atyrauskoy-oblasti/