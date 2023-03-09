Талые воды затопили дворы и улицы на западе Казахстана (фото)

Откачка воды. Фото: МЧС РК

В ряде сел Атырауской области силами МЧС проводились оперативные работы по откачке талой воды, сообщается на официальном сайте министерства по ЧС.

По информации ведомства, в понедельник, 6 марта 2023 года, в связи с резким потеплением поступило много вызовов по накоплению талой воды.

"В частности, в селе Жарсуат, Елтай, Орлик Индерского района Атырауской области проведены работы по откачке дождевой и талой воды глубиной 60 см за пределы села специальной водосборной техникой. С 6 по 8 марта в Индерском районе Атырауской области было откачено порядка 7 тыс. куб.м воды", - говорится в сообщении.

Откачка воды. Фото: МЧС РК

На текущий момент аварийно-спасательные работы по откачке талых вод в Индерском районе завершены.

В селе Миялы Кызылкугинского района Атырауской области из дворов двух домов, расположенных на одной из улиц, с 6 по 8 марта было откачано 10 тыс. куб. м воды.

Пострадавших, как подчеркнули в МЧС, нет.

Откачка воды. Фото: МЧС РК

В общей сложности в оперативных работах по откачке талой воды было задействовано порядка 80 человек и почти 20 единиц техники ДЧС, МИО и АО "ҚайнарМұнайГаз".

Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод в Кызылкугинском районе продолжаются, добавили в ведомстве.

Отметим, что согласно данным РГП "Казгидромет" , 6 марта в Атырауской области синоптики сообщали о выпадении осадков и потеплении до 5-7 градусов тепла днем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012318-talye-vody-zatopili-dvory-i-ulitsy-na-zapade-kazahstana-foto/