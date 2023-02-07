Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 4,5 тыс.

Землетрясение в Турции. Фото: Burak Kara/Getty Images

В Турции число погибших при землетрясении возросло до 4544. По данным спасателей, более 26 тысяч человек получили ранения. Поисковые работы продолжаются.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь генерального директора отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхана Татара, согласно последним данным, в результате сильного землетрясения в Турции погибли 4544 человека, различные ранения и травмы получили 26725 человек.

Ранее мы сообщали, что после землетрясения в Турции пропал казахстанец. В момент стихийного бедствия он находился в городе Хатай.

Напомним, в МИД Казахстана также сегодня сообщали, что информации о пострадавших при землетрясении казахстанцах не поступала. Также в ведомстве рассказали, что делать гражданам, желающим поехать в Турцию.

Правила поведения при землетрясении

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Важно помнить, что во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008467-zemletryasenie-v-turtsii-chislo-pogibshih-vozroslo-do-45-tys/