"Природа непредсказуемая": что делать казахстанцам, желающим отдохнуть в Турции, рассказали в МИД

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, безопасно ли казахстанцам планировать отдых в Турции, учитывая, что сегодня там были зафиксированы разрушительные землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, что нужно делать казахстанцам, намеревающимся полететь на отдых в Турцию.

"Природа непредсказуемая. Поэтому каждый гражданин при выезде в Турцию должен принять решение самостоятельно и оценить все риски", – сказал Айбек Смадияров.

Он также рассказал, что делать тем, кто все-таки примет решение в пользу отдыха в Турции.

"Даже если они поехали, то необходимо иметь контакты наших дипломатов в посольстве и консульстве, и в случае каких-то вопросов немедленно связаться с ними, чтобы мы могли оказать максимальное содействие", – резюмировал спикер.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки ощущались и в соседних странах – Сирии и Ливане. По последним данным, в результате ЧП погибли 912 жителей Турции и 326 граждан Сирии, среди жертв есть и сестра премьера страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2008246-priroda-nepredskazuemaya-chto-delat-kazahstantsam-zhelayuschim-otdohnut-v-turtsii-rasskazali-v-mid/