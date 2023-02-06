МИД: Информация о пострадавших при землетрясении в Турции казахстанцах не поступала

Последствия землетрясения в Турции. Фото: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency via Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в МИД рассказал, имеются ли среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции граждане Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что консул находится на постоянной связи.

"По информации нашего посольства в Турецкой Республике, по состоянию на 15:00 по времени Астаны обращений граждан Казахстана после массивного землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет", - заявил он.

Между тем, он отметил, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются.

Напомним, минувшей ночью на юго-востоке Турции случилось разрушительное землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки ощущались и в соседних странах – Сирии и Ливане. По последним данным, в результате ЧП погибли не менее полутысячи человек – более 230 сирийцев и не менее 280 граждан Турции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже направил телеграмму главе Турции Реджеп Тайипу Эрдогану. Он выразил соболезнования турецкому народу и заявил о готовности оказать помощь.

В результате землетрясения серьезные повреждения получили историческая крепость Газиантепа, построенная еще в VI веке в Турции, и цитадель Алеппо, которая появилась в X веке на месте древней крепости в Сирии.

Добавим, что даже после прекращения подземных толчков в Турции продолжают разрушаться здания – жуткими кадрами делятся в соцсетях очевидцы.

Между тем на сайте eGov.kz опубликована инструкция, как вести себя при землетрясении. При первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол – они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Предупредительные мероприятия

Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правила оказания первой медицинской помощи.

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель.

Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте.

Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов.

Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в службу "Горгаз" по телефону 104. Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа.

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами.

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.

Как действовать при внезапном обрушении здания

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя.

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.

Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ.

Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (102), пожарных (101), врачей (103), спасателей (112). Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Как действовать в завале

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.

Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.

Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.

Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание).

Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008231-mid-informatsiya-o-postradavshih-pri-zemletryasenii-v-turtsii-kazahstantsah-ne-postupala/