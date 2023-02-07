Сейсмолог предсказал разрушительное землетрясение в Турции за несколько дней до ЧП

Фрэнк Хугербитс. Фото: Facenook / Frank Hoogerbeets

Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс предсказал разрушительно землетрясение, унесшее жизни почти 3 тыс. граждан Турции и Сирии, за несколько дней до самого ЧП. Однако некоторые ученые считают, что его предсказание - лишь совпадение.

3 февраля Фрэнк Хугербитс опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором заявил о высокой вероятности землетрясения на границе Турции и Сирии.

"Рано или поздно в этом регионе (южная и центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) случится землетрясение магнитудой 7,5", - говорилось в публикации от 3 февраля.

Буквально через несколько дней, в ночь на 6 февраля, на юге Турции действительно произошло землетрясение магнитудой 7,8. В результате ЧП пострадали также приграничные районы Сирии. Погибли порядка 3 тыс. человек, больше 15 тыс. получили ранения, разрушены тысячи зданий.

Кто такой Фрэнк Хугербитс

Как сообщает издание Kronen Zeitung, Хугербитс работает в научно-исследовательском институте геометрии Солнечной системы (SSGEOS).

Свой прогноз о землетрясении, по его собственным словам, он сделал, основываясь на "критической планетарной геометрии". Речь идет об определенных положениях небесных тел, которые, по мнению голландца и его исследовательского института, связаны с "более активной сейсмической деятельностью".

На сайте института опубликованы различные исследования, в которых землетрясения связывают с положением небесных тел.

"Мы нашли первые доказательства того, что определенные геометрические модели в Солнечной системе могли привести к сильным землетрясениям 23 июня 2014 года, когда в южной части Тихого океана произошли три землетрясения магнитудой 6, а спустя всего несколько часов в северной части Тихого океана последовали еще три землетрясения магнитудой 7,9", - говорится в одном из опубликованных материалов.

Однако научный характер этих исследований ставится под сомнение другими геологами. Так, Халифа аль-Абри, ведущий сейсмолог из Дубая, комментируя прогноз Хугербитса, отмечал, что в этом регионе (Турции и Сирии - прим. ред.) уже было три землетрясения магнитудой выше 6,0. Поэтому можно было ожидать, что за ними последует и другое землетрясение.

Однако аль-Абри подчеркнул, что в настоящее время нет научной основы для составления прогнозов с такой точностью. Он считает, что сбывшийся прогноз Хугербитса скорее совпадение, чем научные расчеты.

Новые предсказания о землетрясениях

Вчера Хугербитс в своем Twitter-аккаунте поделился постами SSGEOS, в которых дается новый прогноз на землетрясения в регионе.

Согласно данным института, в Центральной Турции и близлежащих регионах могут произойти повторные мощные подземные толчки магнитудой от 4 и выше. Афтершоки после них будут продолжаться еще какое-то время, утверждают в SSGEOS.

Между тем в Сети уже появились фейковые аккаунты, выдающие себя за Хугербитса. Сейсмолог предупредил, что Twitter-аккаунт, публикующий прогнозы от его имени, на самом деле фейк и к самому Хугербитсу отношения не имеет.

Можно ли предсказать землетрясения

Портал Greek Reporter также отмечает, что методология и научное обоснование, используемые Фрэнком Хугербитсом и SSGEOS, не являются общепризнанными. Вирусный твит вызвал в Сети дебаты относительно достоверности предсказания землетрясения.

Между тем, как утверждает научная организация Caltech Science Exchange, в настоящее время невозможно точно предсказать, когда и где произойдет землетрясение, а также насколько оно будет сильным. Однако сейсмологи могут предположить, в каких регионах велика вероятность землетрясений, основываясь на различных научных данных.

Геологическая служба США (USGS) сообщает, что ни USGS, ни какие-либо другие серьезные научные организации никогда не предсказывали сильное землетрясение.

"Мы не знаем, как это сделать, и не ожидаем, что узнаем в обозримом будущем. Ученые Геологической службы США могут только рассчитать вероятность того, что сильное землетрясение произойдет в определенной области в течение определенного количества лет", — пояснили в организации.

По словам специалистов, для того, чтобы прогноз землетрясения был достоверным, необходимо точно предсказать три критерия:

дата и время землетрясение;

местоположение;

сила и магнитуда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008348-seysmolog-predskazal-razrushitelnoe-zemletryasenie-v-turtsii-za-neskolko-dney-do-chp/