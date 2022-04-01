Паводки начались в ЗКО: талая вода размыла переправу и разрушила школу (видео)

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Вместе с резким потеплением в Казахстане начались паводки. Особенно сильно страдают западные регионы страны. В Атырауской области под воду ушло целое село, а в Западно-Казахстанской талые воды размыли переправу и разрушили школу.

30 марта в селе Сагыз Атырауской области из-за поступления паводковых вод произошел разлив реки Ногайты. Под угрозой подтопления оказались жилые дома, поэтому жителей села срочно эвакуировали.

Примерно к трем часам ночи вода ушла и сельчане смогли вернуться в свои дома.

В ДЧС региона сообщали, что разрушений домов удалось избежать. Однако как рассказали местные жители телеканалу "Астана", под воду ушло несколько сараев.

"Засыпали грунт в мешки, закидывали их, в общем, беды удалось избежать. Все своими силами, спасибо нашим парням, благодаря им мы все сохранили свои дома. Мы не спали до пяти утра, дежурили по пять человек. Мой дом находится буквально в метрах от канала. У соседа обрушился сарай", - поделился житель села Сагыз Сагытжан Аманкосов.

Между тем в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области размыло 60-метровую переправу.

Отмечается, что раньше подтоплений в этом районе не было, поскольку местность здесь песчаная.

Кроме того, талые воды разрушили здание сельской школы. По словам главы района, она была построена в 1987 году, позже сельчане своими силами сделали пристройку из самана.

"По факту затопления школы составлен акт и создана специальная комиссия. Будем решать вопрос по ремонту здания – сейчас оно признано аварийным. В планах добавить данное учебное заведение в список модульных школ, которые будут построены в следующем году. Пока 37 учеников размещены в другом здании", - сообщил аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев.

Напомним, ранее глава МЧС Юрий Ильин рассказал, каким областям весной грозит подтопление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963048-pavodki-nachalis-v-zko-talaya-voda-razmyla-perepravu-i-razrushila-shkolu-video/