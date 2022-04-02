Режим ЧС объявлен в двух районах ЗКО

Кадр из видео: 24.kz

Режим ЧС объявили в двух районах Западно-Казахстанской области - в Каратобинском и Чингирлауском. Так, в селе Шылгын талыми водами затопило 25 домов и школу. Строения на полметра оказались в воде, погибли около 30 голов овец и коз. 57 человек эвакуированы, передает "Хабар 24".

В Чингирлауском районе прорвало дорогу от села Сегизсай до районного центра, прервано автомобильное сообщение.

Аналогичная ситуация в селе Алмаз, где на въезде разрушен мост. Больных и беременных вывезут на вездеходах, будет обеспечен подвоз продуктов питания.

По словам акима Западно-Казахстанской области, объем снега в этом году больше на 405 среднегодовых показателей.

"Надеемся, что в ближайшие дни вода спадет, на вертолете, когда делали облет, видели, что большой воды нет. Если все нормально будет, считаю, что два-три дня и ситуация стабилизируется. Жители вернутся в свои дома", - сказал Гали Искалиев.

Создана специальная комиссия, которой предстоит оценить ущерб.

Как отметил начальник ДЧС региона Ернур Утегенов, на контроле находятся и другие населенные пункты, особенно в Таскалинском, Теректинском, Бурлинском и Сырымском районах, а также в районе Байтерек, где есть снежный покров. Он заверил, что будет проводиться активная работа по очистке водопропускных труб и откачке воды.

Напомним, в ряде регионов Казахстана наблюдаются весенние паводки. Сообщалось, что в ЗКО вода размыла переправу и разрушила школу. В МЧС озвучили причину происходящего в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963205-rezhim-chs-obyavlen-v-dvuh-rayonah-zko/