Река вышла из берегов в Атырауской области: жителей села срочно эвакуировали (фото, видео)

Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.news

В селе Сагыз Атырауской области из-за поступления паводковых вод произошел разлив реки Ногайты. Под угрозой подтопления оказались жилые дома, жителей срочно эвакуировали. В соцсетях появились видео последствий стихии. Ситуацию прокомментировали в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 30 марта в 22.00 часов в селе Сагыз из-за талых вод произошел перелив реки Ногайты. Уровень воды поднялся примерно на 3 метра.

Фото: ДЧС Атырауской области

Силами ДЧС Атырауской области, акимата, полиции, местных предпринимателей проводилась эвакуация жителей в местную школу и колледж, а также укрепительные работы.

Фото: ДЧС Атырауской области

50 жителей (из них 23 ребенка) 24 частных домов, подверженных подтоплению, были расселены по родственникам.

"31 марта в 09.00 часов уровень воды снизился. В 03.30 часов эвакуированные жители вернулись домой", - сообщили в ДЧС Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962904-reka-vyshla-iz-beregov-v-atyrauskoy-oblasti-zhiteley-sela-srochno-evakuirovali-foto-video/