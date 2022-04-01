"Вода внезапно пошла со степи": село в Павлодарской области подтопило талой водой (видео)

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Один жилой дом и десятки дворов затопило талой водой в селе Рождественка Павлодарского района Павлодарской области. Жители делятся в социальных сетях последствиями ЧП. Сотрудники ДЧС ведут работы по откачке вод.

Видеоролики из Рождественки опубликовали несколько Instagram-страниц. На кадрах видно, что дом буквально затопило - в комнатах по колено грязной воды.

Как сообщил ДЧС Павлодарской области на официальной странице в Instagram, в Рождественке подтоплен один жилой дом и 30 дворовых территорий. Имеется угроза подтопления еще 5 жилых домов.

Местные исполнительные органы начали работы по откачке воды. Позже в село направили оперативно-спасательный отряд ДЧС, который также занялся откачкой талых вод.

"На месте организована работа оперативного штаба с представителями акимата Павлодарского района, отдела образования Павлодарского района, служб торговли, инженерной службы. Всего 22 человека живут в жилых домах, где имеется угроза подтопления жилых домов", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем аким Рождественского сельского округа Рашид Галеев сообщил изданию Pavlodarnews.kz, что в сторону села "вода внезапно пошла со степи".

"Улица Абая находится ниже уровня остальных улиц. Земля мерзлая, и вода большим потоком идет на эту улицу. Водопропускные трубы не успевают, их закрыло с верхом, вода бежит через дорогу", - цитирует издание акима.

Галеев добавил, что в этом году вода поднялась на полметра. Ее откачивают имеющейся техникой, используют ассенизаторскую машину.

По данным издания, от сильного потока пострадал дом многодетной семьи. Сейчас они вынуждены уехать к родственникам в соседнее село.

Отмечается, что в прошлом году в этот же двор и во двор близлежащего дома тоже заходила вода.

Напомним, накануне в Атырауской области из-за паводковых вод из берегов вышла река Ногайты. Жителей близлежащего села срочно эвакуировали.

В Западно-Казахстанской области талыми водами размыло переправу, из-за паводков разрушена сельская школа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963056-voda-vnezapno-poshla-so-stepi-selo-v-pavlodarskoy-oblasti-podtopilo-taloy-vodoy-video/