"Ситуация сложная": министр энергетики об обстановке на риддерской ТЭЦ

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго Болат Акчулаков в кулуарах сената прокомментировал ситуацию с ТЭЦ, где на прошлых выходных вышел из строя насос котлоагрегата, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков рассказал о положении дел в Риддере к этому часу.

"Ситуация сложная в Риддере. Три котла пока рабочие. Шестой, основной, котел, мы уже запустили вчера. К сожалению, в час ночи опять вынуждены были остановить его. Сейчас он на остывании. После того как остынет, будет проверяться. Три котла запущены, они дают (необходимую – прим. ред.) температуру", – сообщил министр.

Он отметил, что сейчас первоочередная задача – "понять характер аварии и быстро восстановить подачу тепла населению".

"Это все связано с тем, что оборудование попросту изношено. Самое главное – это температура воды сейчас", – заявил он.

Напомним, 5 ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов перестали получать тепло в необходимом объеме.

Работу ТЭЦ обещали возобновить к среде, 9 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996577-situatsiya-slozhnaya-akchulakov-o-situatsii-iz-za-tets-v-riddere/