Остановка котлов на ТЭЦ в Риддере: аким города выступил с заявлением (видео)

Дмитрий Горьковой. Кадр из видео: instagram.com/gorkovoy_dmitry

Аким Риддера Дмитрий Горьковой выпустил обращение для жителей города в официальном Instagram-аккаунте. Он сообщил, что сегодня, 25 октября, ситуация с теплоснабжением должна нормализоваться.

"Была осуществлена поставка (на теплоэлектростанцию - прим.ред.) мазута в количестве 190 тонн для того, чтобы произвести запуск всех имеющихся котлов", - сообщил Горьковой.

Он добавил, что на сегодня три котла работают в штатном режиме

"Сейчас производится прогрев четвертого резервного котла высокого давления. При этом для восстановления всей отопительной системы, а также для подачи горячего водоснабжения необходимо определенное время", - сказал аким города.

Сегодня в течение дня вся отопительная система, а также горячее водоснабжение будет восстановлено, заверил Горьковой.

Напомним, 23 октября на риддерском ТЭЦ произошла остановка котлов. Причиной случившегося указали тот факт, что руководство ТЭЦ в Риддере не проконтролировало качество мазута, который оказался смешан с водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994217-ostanovka-kotlov-na-tets-v-riddere-akim-goroda-vystupil-s-zayavleniem-video/