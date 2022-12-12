Очередной город в Казахстане испытывает проблемы с отоплением

Кошка возле батареи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Еще в одном казахстанском городе возникли проблемы с отоплением. На этот раз речь идет о Караганде. Об этом сообщается на официальной странице ТОО "Теплотранзит Караганда" в Insagram.

Как стало известно, при обходе тепловых сетей бригада предприятия выявила сверхнормативную утечку через сальниковый компенсатор в районе второго автопарка.

"Из-за сложных погодных условий и критически низких температур наружного воздуха данную работу было невозможно выполнить. В настоящее время проводятся ремонтные работы, неисправный участок отключен", - сообщили в ТОО "Теплотранзит Караганда".

Потребителей пока подключили к магистральной сети М3. Жители районов Восток-5, Голубые пруды, Юго-Восток, Федоровка и часть нового города вошли в зону ухудшенного режима теплоснабжения. Бригада работает в усиленном режиме.

"После устранения дефектов гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придет в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - отметили на предприятии.

Напомним, ранее стало известно о проблемах с отоплением в ряде городов Казахстана. В частности, Экибастузе, Актау, Рудном, Семее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001108-ocherednoy-gorod-v-kazahstane-ispytyvaet-problemy-s-otopleniem/