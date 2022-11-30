Десятки многоэтажных домов остались без тепла в Рудном

Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

В результате порыва трубопровода в городе Рудном Костанайской области без тепла остались 13 частных домов, 33 многоэтажки и одна школа. Об этом сообщает Ситуационный центр города на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, произошел порыв трубопровода отопления по улице Шевченко, 116, насосная станция №5. Диаметр трубы - 159 мм. Было отключено 13 частных домов.

Также по улице Гагарина, 6. Диаметр трубы - 159 мм. Отключены от отопления 33 пятиэтажных дома и одна школа.

Как сообщает акимат Рудного на своей официальной странице в Instagram, ситуация по устранению аварии на трубопроводе находится под контролем местного исполнительного органа.

"В настоящее время все дома, в том числе общеобразовательная школа № 17 по улице Гагарина, подключены к системе отопления для циркуляции горячей воды на 2 часа. Ведется работа по обнаружению прорыва от дома № 6 до дома № 4, а также по устранению причины. В школе температура воздуха составляет 18-20 градусов тепла, уроки старших классов второй смены сокращены", - пояснили в ведомстве.

Позже здесь добавили, что работники участка №4 ТОО "Рудненские тепловые сети" произвели ремонт квартального трубопровода диаметром 159 мм по адресу: улица Шевченко, 116. Система запущена на циркуляцию.

Напомним, в Экибастузе вот уже несколько дней ведутся работы по восстановлению теплоснабжения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999600-desyatki-mnogoetazhnyh-domov-ostalis-bez-tepla-v-rudnom/