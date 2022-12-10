Батарея. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 10 декабря, проблемы с отоплением возникли еще в одном казахстанском городе. Речь идет о микрорайоне Энергетик в Семее. Ситуацию прокомментировал городской акимат в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, 10 декабря в 04.00 утра на тепловом источнике Интерната №5 произошла поломка системы ШЗУ (шлакозолоудаления), снизились параметры подачи тепла.

"В настоящее время котлы в горячем резерве, циркуляция системы продолжается", - отметили в акимате Семея.

12 сотрудников ГКП "Теплокоммунэнерго" стали работать над решением проблемы. На место выезжало руководство акимата Семея. Специалисты планировали восстановить работу за два часа, а затем в течение дня постепенно увеличивать параметры подачи тепла.

Около 16 часов дня ведомство сообщило, что работа теплового источника Интерната №5 восстановлена.

Напомним, проблемы с отоплением наблюдались в Экибастузе, Рудном, Актау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000981-problemy-s-otopleniem-voznikli-esche-v-odnom-kazahstanskom-gorode/