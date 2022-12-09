Теплосеть прорвало в Актау: часть города осталась без тепла

Рабочие на месте аварии. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 9 декабря, в двух микрорайонах Актау произошел прорыв на тепловых сетях. Школа и жилые дома остались без отопления, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в ГКП "Каспий жылу, су арнасы", без отопления из-за прорыва на теплосети остались жители микрорайонов 31А и 31Б.

Аварийная ситуация сказалась также на жителях микрорайона Шыгыс-3, работе хостела, бани, ресторанов, а также школы, расположенной в микрорайоне 31А.

"Обслуживающая организация обратилась с сообщением о порыве. Сейчас ведутся восстановительные работы. Подача теплоснабжения будет возобновлена", - цитирует издание госпредприятие.

Напомним, после ЧП в Экибастузе президент поручил создать комиссию, которая проверит центральные и местные исполнительные органы по подготовке к зимнему сезону. Возглавил комиссию первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов. Он уже дал первые поручения по проверке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000948-teploset-prorvalo-v-aktau-chast-goroda-ostalas-bez-tepla/