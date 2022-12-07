"Это сродни преступлению": аким Экибастуза записал обращение к горожанам (видео)
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Аким Экибастуза Аян Бейсекин опубликовал на своей странице в Instagram обращение к жителям города. Он настойчиво призвал горожан прекратить несанкционированный сброс воды.
Как рассказал Бейсекин, ранее состоялось заседание оперштаба под руководством вице-премьера Романа Скляра. В числе прочего на нем обсуждался и несанкционированный слив воды жителями Экибастуза - так горожане пытаются повысить температуру теплоносителя.
Аким города отметил, что власти и ранее обращались к горожанам и просили прекратить такие действия.
"Это (несанкционированный сброс воды - прим. ред.) в целом является незаконным, а в случае действия режима ЧС - сродни преступлению. Поэтому призываю всех немедленно прекратить этим заниматься. Мы усилим обходы домов частного сектора, и в случае выявления фактов несанкционированного слива будем принимать жесткие меры вплоть до полного ограничения подачи тепла ", — заявил глава Экибастуза.
Бейсекин также отметил, что за последние 9 дней в нескольких районах Экибастуза случались аварийные отключения тепла. По словам акима, это связано с тем, что из-за восстановления магистральных, внутриквартальных и внутридомовых сетей произошла разбалансировка. Сейчас власти города пытаются стабилизировать работу станции и провести балансировку на теплосетях.
Согласно озвученным акимом актуальным данным, из многоквартирных домов без тепла сейчас остаются лишь два подъезда одной многоэтажки. Их планируют подключить к отоплению сегодня к 08:00.
Работы по подключению частного сектора к теплу тоже продолжаются.
Ранее Бейсекин объяснял, когда и при каких условиях в Экибастузе будет снят режим ЧС.
Напомним, в воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В результате произошедшего город остался без тепла, был объявлен режим ЧС.
По предварительным данным, озвученным вице-премьером Скляром, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000435-eto-srodni-prestupleniyu-akim-ekibastuza-zapisal-obraschenie-k-gorozhanam-video/