"Это сродни преступлению": аким Экибастуза записал обращение к горожанам (видео)

Аян Бейсекин. Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

Аким Экибастуза Аян Бейсекин опубликовал на своей странице в Instagram обращение к жителям города. Он настойчиво призвал горожан прекратить несанкционированный сброс воды.

Как рассказал Бейсекин, ранее состоялось заседание оперштаба под руководством вице-премьера Романа Скляра. В числе прочего на нем обсуждался и несанкционированный слив воды жителями Экибастуза - так горожане пытаются повысить температуру теплоносителя.

Аким города отметил, что власти и ранее обращались к горожанам и просили прекратить такие действия.

"Это (несанкционированный сброс воды - прим. ред.) в целом является незаконным, а в случае действия режима ЧС - сродни преступлению. Поэтому призываю всех немедленно прекратить этим заниматься. Мы усилим обходы домов частного сектора, и в случае выявления фактов несанкционированного слива будем принимать жесткие меры вплоть до полного ограничения подачи тепла ", — заявил глава Экибастуза.

Бейсекин также отметил, что за последние 9 дней в нескольких районах Экибастуза случались аварийные отключения тепла. По словам акима, это связано с тем, что из-за восстановления магистральных, внутриквартальных и внутридомовых сетей произошла разбалансировка. Сейчас власти города пытаются стабилизировать работу станции и провести балансировку на теплосетях.

Согласно озвученным акимом актуальным данным, из многоквартирных домов без тепла сейчас остаются лишь два подъезда одной многоэтажки. Их планируют подключить к отоплению сегодня к 08:00.

Работы по подключению частного сектора к теплу тоже продолжаются.

Ранее Бейсекин объяснял, когда и при каких условиях в Экибастузе будет снят режим ЧС.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В результате произошедшего город остался без тепла, был объявлен режим ЧС.

По предварительным данным, озвученным вице-премьером Скляром, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000435-eto-srodni-prestupleniyu-akim-ekibastuza-zapisal-obraschenie-k-gorozhanam-video/