ЧП в Экибастузе: оставшиеся дома планируют подключить к теплу в воскресенье

Жилой дом в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

Еще девять жилых домов в Экибастузе подключили к отоплению. В ближайшее время планируется подключение к теплу еще 19 домов – об этом сообщили в правительстве и акимате региона.

"По состоянию на 19:00 3 декабря в Экибастузе к числу подключенных к теплу жилых домов подключены еще 9. Ожидается, что оставшиеся 19 домов будут подключены в ближайшее время. Работа ведется круглосуточно", – говорится в официальном Telegram-канале правительства.

При этом, напомним, сегодня в 12:00 сообщалось, что к отоплению подключены 48 домов из 76.

Исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук подтвердил на , что осталось 19 неподключенных к теплу домов.

"На данный момент у нас работает 430 подрядчиков – этого вполне хватает. Более того, мы еще усиливаем их сантехническими бригадами, чтобы проработать оставшиеся дома, и постараемся сегодня ночью и завтра произвести максимальное подключение. Главное – завести отопление внутрь подвалов, чтобы дальше подать его по системе", – сказал Крук.

Также врио акима области обратился непосредственно к экибастузсцам.

"Хочу по возможности успокоить и сказать: никто никого не бросит. Люди работают и делают это самоотверженно. Проблемы за бортом не останутся, выводы будут сделаны, а виновные – наказаны. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пришло тепло", – добавил Крук.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ в Экибастузе, жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС, также прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000037-chp-v-ekibastuze-ostavshiesya-doma-planiruyut-podklyuchit-k-teplu-v-voskresene/