"Говорят, справляются": Ажар Гиният о ситуации в больницах Экибастуза

Экибастуз. Кадр из видео: instagram.com/nikita.konyukhov

Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах сената высказалась о ситуации в больницах Экибастуза. Из-за аварии город на несколько дней остался без тепла в морозы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният заверила журналистов, что ситуация в медицинских организациях Экибастуза с первых же дней аварии находится на контроле.

По ее словам, через каждые два-три часа в Минздрав поступают свежие данные.

"На сегодня температура (в палатах – прим. ред.) достигает 21-22 градусов, местами 24. Тяжелых больных с первого дня аварии, беременных сразу по состоянию транспортировали в Павлодар, пациенты психиатрического стационара тоже были эвакуированы в Павлодар. Где есть возможность, где позволяет, пациенты еще находятся в больницах", – добавила министр.

Она отметила, что достаточно и лекарственных препаратов.

"Каких-то дополнительных просьб или каких-то нужд со стороны министерства нет, потому что это постоянно на контроле, говорят, мы справляемся. Мы даже через видеонаблюдение их контролируем. Рожениц сразу направляют в Павлодар", – подчеркнула глава Минздрава.

Отметим, что, по данным одного из сервисов прогноза погоды, сегодня в Экибастузе температура воздуха составляет -17 градусов. Вчера в это же время в городе было 19 градусов мороза.

Погода в Экибастузе на 2 декабря 2022 года. Скриншот: yandex.kz/pogoda

Напомним, 27 ноября ночью жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

Позже в городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области открыла уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Во вторник вечером в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

Вчера в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999928-govoryat-spravlyayutsya-azhar-giniyat-o-situatsii-v-bolnitsah-ekibastuza/