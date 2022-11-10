Отработала свой срок службы: стали известны причины прорыва трубы в Алматы

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня в Алматы произошел прорыв тепломагистрали. Как сообщил официальный представитель предприятий городского теплоэнергокомплекса и ЖКХ Ян Гирин, причиной происшествия стала коррозия трубы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Ян Гирин, сегодня, 10 ноября, около 17:30 чуть севернее пересечения улиц Шарипова и Гоголя, по улице Шарипова, произошел прорыв на тепломагистрали диаметром 400 миллиметров. Причина прорыва – наружная коррозия трубы.

Специалист отметил, что на этой трубе уже было зарегистрировано порядка 17 аварийных ситуаций.

Сообщается, что данная тепломагистраль была введена в эксплуатацию в 1986 году. При этом срок службы ее составлял 25 лет, в отличие от современных труб, которые могут служить порядка 30-40 лет. Таким образом, данная трубы уже выработала свой срок службы.

"Информации о жертвах, пострадавших и каком-либо ущербе не поступало. Через несколько часов будет возобновлена подача энергии в отключенные здания. Порядка 40% этих зданий – нежилые помещения", – добавил представитель теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Алматы.

Подчеркивается также, что температура теплоносителя составляла 65 градусов. Такая температура не является опасной для человека.

Позже в пресс-службе акимата города Алматы добавили, что временно без тепла остались 67 многоквартирных и 2 частных дома, 6 объектов образования, а также более 20 других объектов.

"Ведутся работы по определению поврежденного трубопровода и места повреждения", – сообщили в ведомстве.

Сейчас устранением аварии занимаются специалисты ТОО "АлТС". Всего задействованы 3 единицы техники и 18 человек.

По наблюдениям очевидцев происшествия, столб воды, бьющий из под земли, достигал 5-6 метров в высоту.

Ранее мы показывали фото и видео с места происшествия.

Добавим, что отопительный сезон 2022-2023 года в Алматы начался 17 октября. Указанная дата открытия нового отопительного сезона была определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в городе.

Также напомним, что сегодня в Алматы стояла теплая и солнечная погода. Дневная температура воздуха составляла +4...+6 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996645-otrabotala-svoy-srok-sluzhby-stali-izvestny-prichiny-proryva-truby-v-almaty/