Трубу прорвало в центре Алматы (видео)

Прорыв трубы в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

На пересечении улиц Гоголя и Шарипова в Алматы произошел прорыв трубы. Очевидцы сняли на видео столбы воды, которая хлещет прямо посреди улицы.

Видео проиcшествия появилось в Instagram-паблике kris.p.original. Человек за кадром сообщил, что прорыв произошел на пересечении улиц Шарипова и Гоголя.

По словам автора видео, столб воды поднимается примерно на 5-6 метров. Видно, что по земле уже разлились большие лужи воды.

В акимате города Алматы корреспонденту NUR.KZ пообещали дать комментарий о произошедшем.

Отметим, что согласно приложению "2GIS", в городе сейчас наблюдаются пробки в 8 баллов. Судя по карте, в районе происшествия наблюдаются большие заторы на дорогах.

Также, согласно данным приложения, на перекрестке Гоголя и Шарипова находится несколько школ, Алматинский экономический колледж, а также корпуса Казахского национального женского педагогического университета.

Перекресток Гоголя-Шарипова. Скриншот: NUR.KZ/2GIS

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996621-trubu-prorvalo-v-tsentre-almaty-video/