Отопительный сезон начался в Алматы

Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

В Алматы 17 октября начался отопительный сезон 2022-2023 года, соответствующее поручение дал аким города Ерболат Досаев, сообщается на официальном сайте ТОО "Алматинские тепловые сети".

Указанная дата открытия нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы, отметили в компании.

Подключение потребителей к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;

жилые здания, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

"Все работы по подготовке сетей теплоснабжения, к предстоящему отопительному сезону, проведены согласно графику. ТОО "Алматинские тепловые сети" обеспечит подачу тепла до потребителя", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, начался процесс обеспечения теплом многоквартирных жилых домов.

Управляющей компании, КСК, ОСИ необходимо проверить параметры на входе в дом и осуществить подключение внутридомовой системы теплоснабжения со всеми необходимыми для этого мероприятиями, добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним, что в Алматы синоптики пообещали ухудшение погодных условий - возможно, пройдет дождь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993015-otopitelnyy-sezon-nachalsya-v-almaty/