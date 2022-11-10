Снег и сильный ветер обещают синоптики жителям одного из мегаполисов Казахстана

Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четверг, 10 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а астанчан предупреждают об усилении ветра и выпадении снега. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно сообщению синоптиков, в Алматы сегодня ожидается теплая, безветренная погода - столбики термометров поднимутся от 4 до 6 градусов тепла, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду. Осадки в южной столице не прогнозируют.

В Астане сегодня будет идти снег, а температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. Жителей столицы предупреждают также об усилении ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается, термометры покажут от +9 до +11 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на большей части Казахстана ожидаются снег, гололед и туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996490-sneg-i-silnyy-veter-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-odnogo-iz-megapolisov-kazahstana/