Прорыв трубы в Алматы: фото и видео с места происшествия

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В центре Алматы на пересечении улиц Гоголя и Шарипова прорвало трубу. Посреди улицы, прямо из земли бьет высокий столб воды. Фотокорреспондент NUR.KZ показал кадры с места происшествия.

Представители Управления энергетики и водоснабжения города Алматы подтвердили, что в Алмалинском районе по улице Шарипова ниже улицы Гоголя произошел прорыв трубы.

"На месте работают аварийные службы. Специалисты занимаются ликвидацией аварии. Для ликвидации подтопления направлены мотопомпы. Подробная информация будет предоставлена позднее", – сообщили в ведомстве.

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, ранее мы сообщали, что, судя по карте города в одном из приложений-навигаторов, в районе происшествия наблюдаются большие заторы на дорогах.

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как сообщил корреспондент NUR.KZ, из-за сильного напора воды с места прорыва в патрульную машину отлетел камень и повредил стекло.

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996633-proryv-truby-v-almaty-foto-i-video-s-mesta-proisshestviya/