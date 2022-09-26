Повышенный ранг пожара: сухостой тушат в предгорьях Алматы с вертолета

Сухостой горит в предгорье Алматы. Фото: ДЧС города Алматы

Жители Алматы заметили дым, поднимающийся со стороны гор. Отмечается, что в предгорьях близ города загорелся сухостой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского ДЧС.

Алматинцы сняли дым в горах недалеко от города.

По данным Департамента по ЧС города Алматы, в Медеуском районе в районе урочища "Кок-Жайлау" (на высоте 1720 метров) на склоне горы предварительно происходит горение сухой травы.

Сообщение о возгорании поступило на пульт "112" в 09:44.

Отмечается, что по повышенному рангу задействованы силы и средства ДЧС Алматы, ГНПП Иле-Алатау, АО "Казавиалесохрана".

"По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативного реагирования также задействован вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК с водно-сливным устройством", – добавили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара на данный момент устанавливается. Подчеркивается, что ситуация находится под контролем экстренных служб.

Напомним, что в начале сентября в горах Алматы произошло сразу несколько пожаров. Сперва на склонах горы Кенсай загорелась сухая трава. Позже пламя перекинулось на территорию кладбища Кенсай-2. Ближе к вечеру загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе).

Позже полицейские задержали подозреваемого в разведении костра во время пожара на Кок-Тобе.

Также стало известно, что один из поджигателей, устроивших пожары близ Алматы, мог сам являться сотрудником противопожарной службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1989567-suhostoy-zagorelsya-v-gorah-almaty/