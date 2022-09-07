Фото со спящими на земле пожарными растрогало казахстанцев

Фото: instagram.com/sko_kz

В социальных сетях появился снимок со спящими на земле пожарными. Фотография растрогала казахстанцев. В ДЧС Костанайской области подтвердили, что сняли огнеборцев во время отдыха после борьбы с природными пожарами в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотография со спящими на земле пожарными распространяется в социальных сетях. В частности, она была размещена на странице одного из пабликов в Instagram.

"Это пожарные отдыхают после тушения огня в Костанайской области", - говорится в подписи к снимку.

Казахстанцев растрогало изображение.

"Низкий вам поклон, ребята", "Красавчики, держитесь там и берегите себя", "Молодцы. Настоящие джигиты. Миссию свою выполнили", "Каждый вызов, каждый раз, уезжая из дома, не знать, вернешься ли ты назад живым. Нижайший поклон вам", - поблагодарили сотрудников пользователи.

Снимок прокомментировали в ДЧС Костанайской области.

"Да, кадры сняты в Костанайской области", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в регионе вот уже несколько дней бушуют природные пожары. Накануне в МЧС РК сообщили, что угроза населенным пунктам снята и открытого горения уже нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986575-foto-so-spyaschimi-na-zemle-pozharnymi-rastrogalo-kazahstantsev/