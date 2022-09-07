Трассу закрыли из-за сильного пожара в ВКО (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области закрыли трассу Горная Ульбинка - Каменный карьер в Глубоковском районе. Связано ограничение движения с сильным природным пожаром, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 15.30 часов участок дороги перекрыт. Тушение пожара продолжается.

В 16.30 часов в ДП ВКО проинформировали, что дорога открыта, движение восстановлено.

Кроме того, "КазАвтоЖол" на своей официальной странице в Instagram сообщает, что 7 сентября в 12.35 часов в связи со степными пожарами и ограниченной видимостью введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на 860-900 км автодороги Омск-Майкапчагай, участок Шар-Калбатау в Абайской области.

Напомним, с природными пожарами столкнулись в Восточном Казахстане, в Костанайской и Карагандинской областях. Также возгорание произошло на Кок-Тобе в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986636-trassu-zakryli-iz-za-silnogo-prirodnogo-pozhara-v-vko-video/