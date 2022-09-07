Еще один пожар начался в ВКО: добраться до эпицентра можно лишь на лошадях (видео)

Фото с места ЧП: ДЧС ВКО

Еще один природный пожар начался в Восточно-Казахстанской области – загорелся лес на территории Маркакольского лесного хозяйства. Добраться до очагов возгорания можно либо на лошадях, либо пешими тропами, сообщает сайт телеканала КТК.

"Горят, получается, у нас кустарники, трава, деревья. На данный момент площадь возгорания составляет 300 гектаров.

Задействованы местные исполнительные органы, лесники, пожарные, спасатели, а также привлечены сотрудники полиции. На труднодоступной местности приходится работать в пешем и конном порядке", – сообщили журналистам в пресс-службе ДЧС ВКО.

Отмечается, что к тушению уже привлекли вертолет.

В ДЧС уточнили, что пожар в Курчумском районе начался 5 сентября вечером. Это второй очаг возгорания в регионе: ранее сообщалось о возгорании в Зыряновском лесном хозяйстве, в горах Алтая. К слову, оно также еще не потушено.

В обоих случаях, как утверждают спасатели, угрозы населенным пунктам нет.

Источник: КТК

Напомним, с лесными пожарами продолжают бороться в Костанайской области. В Карагандинской области за минувшие сутки случилось 17 природных пожаров, ликвидировать к этому часу удалось только 7 из них.

Вчера серьезный пожар случился и близ телебашни Кок-Тобе в Алматы – его уже ликвидировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986509-esche-odin-pozhar-nachalsya-v-vko-dobratsya-do-epitsentra-mozhno-lish-na-loshadyah-video/