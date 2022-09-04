Увеличилось число погибших при пожаре в оружейном магазине Костаная

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При пожаре в оружейном магазине в Костанае погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщает Генеральная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.

"Пострадало 7 работников магазина, из них 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По указанному факту ведомство начало досудебное расследование.

В субботу утром на проспекте Назарбаева произошло возгорание в здании магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайших СТО и столовой. В подвале оказались заблокированы двое. Спасатели не могли проникнуть в помещение из-за детонации боеприпасов.

Позже стало известно, что из подвала извлекли тело мужчины. Сегодня сообщалось еще об одном погибшем – тело нашли под завалами здания.

Также сообщалось, что среди пострадавших – директор магазина. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с 50% ожогов тела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986084-uvelichilos-chislo-pogibshih-pri-pozhare-v-oruzheynom-magazine-kostanaya/