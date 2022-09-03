Крупный пожар в оружейном магазине Костаная: люди оказались заблокированы в подвале

Место происшествия. Фото: kstnews.kz

В Костанае 3 сентября произошел крупный пожар в оружейном магазине с переходом огня на кровлю ближайших зданий СТО и столовой. Два человека оказались заблокированы в подвале, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, 3 сентября в 11.20 часов на проспекте Назарбаева произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайших СТО и столовой на предварительной площади более 2000 кв.м.

Пожар охватил всю площадь комплекса каскадного типа. В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка.

Огонь также распространился на 8 частных жилых домов, повреждены и припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.

По словам хозяина оружейного магазина, в подвале находятся 2 человека, личный состав не может проникнуть в здание из-за детонации боеприпасов. Причина пожара устанавливается.

Информация о пострадавших не поступала. На данный момент на месте работают силы ДЧС по повышенному рангу. В тушении огня задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986027-krupnyy-pozhar-v-oruzheynom-magazine-kostanaya-lyudi-okazalis-zablokirovany-v-podvale/