Место происшествия. Фото: Сергея Миронова/kstnews.kz

Тело мужчины извлекли из подвала сгоревшего оружейного магазина в Костанае. Пока его личность не установлена. Об этом сообщили в ДЧС Костанайской области, передает МИА "Казинформ".

В ведомстве отметили, что из подвала было извлечено тело мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того, в городскую больницу был госпитализирован пострадавший 1981 года рождения.

Локализация пожара объявлена в 14.29 часов.

При этом в управлении здравоохранения региона агентству сообщили, что в результате ЧП пострадали семь человек.

"7 пострадавших, из них 6 - доставлены "скорой" в стационар с ожогами различной степени тяжести, один от госпитализации отказался", - сообщили в ведомстве.

В работе было задействовано шесть бригад скорой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что в оружейном магазине в Костанае произошел крупный пожар, огонь перекинулся на СТО и столовую. В подвале оказались заблокированы два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986041-telo-muzhchiny-izvlekli-iz-podvala-sgorevshego-oruzheynogo-magazina-v-kostanae/