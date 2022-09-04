Еще одно тело нашли под завалами оружейного магазина в Костанае

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Под завалами оружейного магазина в Костанае, где накануне вспыхнул пожар, нашли тело еще одного человека. Об этом сообщает МЧС в своем официальном Telegram-канале.

"Под завалами обнаружены тела двоих мужчин, личность которых устанавливается. Ранее сообщалось только об одном погибшем в результате пожара", – сообщили в МЧС.

Пожар был локализован в 14:29, ликвидирован – в 18:42.

В субботу утром на проспекте Назарбаева произошло возгорание в здании магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайших СТО и столовой. В подвале оказались заблокированы двое. Спасатели не могли проникнуть в помещение из-за детонации боеприпасов.

Позже стало известно, что из подвала извлекли тело мужчины. Также был госпитализирован в тяжелом состоянии директор магазина с 50% ожогов тела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986070-esche-odno-telo-nashli-pod-zavalami-oruzheynogo-magazina-v-kostanae/