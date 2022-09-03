Директор оружейного магазина получил 50% ожогов тела в Костанае

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Директор оружейного магазина в Костанае, где сегодня произошел пожар, получил 50 процентов ожогов тела. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"В результате пожара, произошедшего в оружейном магазине в Костанае, в 14.22 часов в подвальном помещении силами ДЧС обнаружены обгоревшие фрагменты тела, личность все еще устанавливается.

Также в городскую больницу госпитализирован директор магазина, получивший 50% ожогов тела, состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в ведомстве.

В 14.29 часов пожар был локализован.

Напомним, утром 3 сентября на проспекте Назарбаева произошло возгорание в здании магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайших СТО и столовой. В подвале оказались заблокированными два человека. Спасатели не могли проникнуть в помещение из-за детонации боеприпасов.

Позже стало известно, что из подвала извлекли тело мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986052-direktor-oruzheynogo-magazina-poluchil-50-ozhogov-tela-v-kostanae/