Пожары в Костанайской области: в Аманкарагае загорелись 30 жилых домов и нефтебаза

Пожар в Костанайской области: instagram.com/kstnews.kz

В Костанайской области не утихают природные пожары - огонь перекинулся на административное здание нефтебазы в селе Аманкарагай и близлежащие 30 жилых домов.

Как сообщает региональное издание top-news.kz, ссылаясь на сводку ДЧС региона на 22.00, в селе Озерное происходит горение восьми жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями с подвозом воды и 8 водовозами.

Также сообщается, что огонь перешел на административное здание нефтебазы в селе Аманкарагай и близлежащих 30 жилых домов. Проводится тушение.

Принято решение о закрытии автодороги республиканского значения Р-36 на протяженности 100 км от города Тобол до села Аулиеколь.

По информации ДЧС, в Костанайскую область выехала дополнительная группировка - 15 автоцистерн, 2 вахтовки, 1 служебный автомобиль, 98 человек личного состава ДЧС Нур-Султана.

По состоянию на десять часов вечера, в село Аулиеколь прибыла группировка сил и средств ДЧС Акмолинской области в количестве 9 единиц техники, 50 человек личного состава; ДЧС СКО в количестве 6 единиц техники, 50 человек личного состава. Дополнительно привлечены 2 пожарных поезда из сел Атабасар и Новоишимка.

С 21 часа произведена остановка 2-х пассажирских поездов: №51 (ст. Челкаши) и №82 (ст. Казанбасы).

Всего, по данным ДЧС, в Костанайской области одновременно проводится тушение нескольких природных пожаров:

в Карасуском районе в селе Люблинка произошло загорание сухой травы с переходом огня на хозпостройки и частные дома (12 домов) . Пожар ликвидирован в 21 час 35 минут на площади 2 га. Площадь пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

районе в селе Люблинка произошло загорание сухой травы с переходом огня на хозпостройки и частные дома . Пожар ликвидирован в 21 час 35 минут на площади 2 га. Площадь пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала. в Карабалыкском районе в 7 км от села Боскуль, на территории КГУ "Михайловское УЛХ" (Кедралинского лесничество, квартала 172,176) произошло загорание сухой травы и лесных околков (береза, осина). Площадь пожара устанавливается.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства поручил правительству выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986060-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-v-amankaragae-zagorelis-30-zhilyh-domov-i-neftebaza/